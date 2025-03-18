إمام عاشور ينشر صورة برفقة زوجته وابنته

كتب ـ محمد الميموني:

نشر امام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي اليوم الاثنين 17 مارس، على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه مع زوجته وابنته كتاليا.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن عن قائمة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و 25 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضم حسام حسن، في خط الوسط كلا من مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وحمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمود صابر ولم يعلن ضم امام عاشور .