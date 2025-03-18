أول تعليق لمروان عطية بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

كتب ـ محمد الميموني:

علق مروان عطية، لاعب الأهلي ومنتخب مصر اليوم الاثنين 17 مارس، على انضمامه للمنتخب الوطني.

وكتب عطية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" قائلاً:" أشعر بالسعادة بعودتي إلى المنتخب الوطني".

ويواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم الجمعة 21 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساءً على ستاد العربي الزاولي بالمغرب

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول بترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 3 نقاط .