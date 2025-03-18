رد مفاجئ من رابطة الأندية على اتحاد الكرة بشأن مستحقات الحكام

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول برابطة الأندية المحترفة، إنهم لا يعلمون سبب خطاب اتحاد الكرة بسب مستحقات الحكام، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على المستحقات من الأندية ويرسلونها مباشرة إلى الحسابات البنكية للحكام.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء الإثنين: "هذا مال عام، ومهمتنا الحفاظ عليه، وفي نفس الوقت احترام الحكام وإرسال مستحقاتهم بشكل لائق، في الماضي، كان الحكام يحصلون على مستحقاتهم في الملعب، وهذا الوضع غير لائق حتى وُضع نظام جديد".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله: "الرابطة وسيط بين الأندية والحكام، تتحصل على المستحقات من الأندية وترسلها للحكام، واتحاد الكرة ليس له دور في هذه العملية، سددنا مستحقات الحكام حتى الأسبوع الـ 17 من مسابقة الدوري ولا يوجد علينا مديونيات".

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المحترفة يطالبه فيه بتحويل المديونية الخاصة بمستحقات الحكام (المتأخرة) من أجل الوفاء بها .

وأشار المصدر في تصريحات خاصة بوقت سابق إلى أم رابطة الأندية لم تسدد لاتحاد الكرة سوى 3 ملايين من إجمالي 31 مليون جنيه للحكام هذا الموسم.

واستند اتحاد الكرة في خطابه إلى تعليمات القيد لموسم 2024-2025 مستشهدًا بالنادي الأهلي الذي أرسل خطابًا رسميًا عندما طلب حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك في الدور الأول وأرفق شيكًا بقيمة استقدام الحكام.

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