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10 صور من تحضيرات الأهلي لمباراة إنبي في كأس عاصمة مصر

12:56 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي ..
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي,,.
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي..
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مران النادي الأهلي
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كتب - محمد عبد السلام:

استهل فريق الأهلي مساء الإثنين تحضيراته لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر بقيادة المدرب سامي قمصان بعد غياب السويسري مارسيل كولر .

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتُقام على استاد القاهرة الدولي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة أندية: طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

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تحضيرات الأهلي لمباراة إنبي كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي وإنبي
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