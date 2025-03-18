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موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

12:53 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

نادي الزمالك

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كتب - محمد عبد السلام:
يلتقي الزمالك نظيره الجونة يوم غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية موسم 2025.
موعد مباراة الزمالك والجونة
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.
ويأتي الزمالك في المجموعة الأولى من كأس الرابطة المصرية مع كلا من، الجونة، وبتروجيت، ومودرن سبورت، سموحة.
ويتصدر نادي الجونة متصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من كأس عاصمة مصر، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بدون نقاط.

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مباراة الزمالك والجونة الزمالك الجونة كأس الرابطة المصرية موسم 2025.
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