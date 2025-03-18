25 صورة من تدريبات الزمالك قبل مواجهة الجونة في نصف نهائي كأس مصر

كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء الإثنين، بقيادة جوزيه بيسيرو، تدريبية قبل مواجهة الجونة.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

يواجه الزمالك نظيره الجونة يوم الأربعاء 19مارس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس عاصمة مصر لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد القاهرة الدولي على أن تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.

ويذكر أن الزمالك فاز على نظيره سموحة في آخر ظهور له بنتيجة 4 ـ 2 في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس مصر.