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صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا

12:15 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
  • عرض 17 صورة
    وزير الشباب و الرياضة
  • عرض 17 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون. وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نا
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كتب ـ محمد الميموني:

شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل مباراتي إثيوبيا وسيراليون.

وشهد المران كذلك حضور محمد يحيى لطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني وطارق أبو العينين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر أعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي.

وكان منتخب مصر قد دشن مساء الأحد معسكره تحضيراً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بانتظام 14 لاعبًا تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره الإثيوبي يوم الجمعة المقبل 21 مارس ثم يستضيف سيراليون يوم 25 مارس.

ويتصدر منتخب مصر جدول مجموعته في التصفيات برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

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