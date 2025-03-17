موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي الأهلي نظيره إنبي يوم الخميس الموافق 20 مارس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على ملعب السلام.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية مع كل من: طلائع الجيش و فاركو وإنبي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للأهلي في كأس الرابطة المصرية بعدما أعلن انسحابه من بطولة الدوري لعدم إسناد مباراة القمة أمام الزمالك لحكام أجانب.