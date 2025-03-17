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موعد مباراة الأهلي المقبلة

11:37 م الإثنين 17 مارس 2025
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
  • عرض 4 صورة
    مران الأهلي
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كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي الأهلي نظيره إنبي يوم الخميس الموافق 20 مارس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على ملعب السلام.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية مع كل من: طلائع الجيش و فاركو وإنبي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للأهلي في كأس الرابطة المصرية بعدما أعلن انسحابه من بطولة الدوري لعدم إسناد مباراة القمة أمام الزمالك لحكام أجانب.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة انسحاب الأهلي من لقاء الزمالك كأس الرابطة المصرية مباراة الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي وإنبي
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