موعد مباراة الأهلي المقبلة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب - محمد عبد السلام:
يلتقي الأهلي نظيره إنبي يوم الخميس الموافق 20 مارس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على ملعب السلام.
ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية مع كل من: طلائع الجيش و فاركو وإنبي.
وتعد تلك المباراة هي الأولى للأهلي في كأس الرابطة المصرية بعدما أعلن انسحابه من بطولة الدوري لعدم إسناد مباراة القمة أمام الزمالك لحكام أجانب.
فيديو قد يعجبك: