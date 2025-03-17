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"6 مليون دولار".. إعلامي يكشف عن عرض الأهلي لضم زيزو

11:32 م الإثنين 17 مارس 2025
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    زيزو ووالده
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    زيزو
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    زيزو
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    حازم إمام وزيزو
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    زيزو
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    زيزو
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كتب - محمد عبد السلام:

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن النادي الأهلي قد اقترب من إتمام التعاقد مع نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو".

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم الإثنين:"الأهلي يقترب من التعاقد مع أحمد سيد زيزو ٣ مواسم في صفقة انتقال حر مقابل ٦ مليون دولار + مليون دولار منحة توقيع ، الصفقة تأتي في توقيت مهم لجمهور الأهلي بعد الأحداث الأخيرة".

وينتهي تعاقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري لذا يحق له التوقيع لأي ناد منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك زيزو مع الزمالك خلال الموسم الحالي بـ 29 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

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عمر ربيع ياسين النادي الأهلي نادي الزمالك أحمد سيد زيزو
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