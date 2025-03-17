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"فارق 110 ألف جنيه بين الناديين".. مصدر يكشف عقوبات اتحاد الطائرة ضد الأهلي والزمالك

11:21 م الإثنين 17 مارس 2025
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    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة
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    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة (1)
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كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة الطائرة عن العقوبات التي تم فرضها على ناديي الأهلي والزمالك بعد الأحداث التي جرت عقب الجولة الأولى من مباريات دور نصف نهائي الدوري.

وكان الأهلي قد حسم المباراة الأولى من دور نصف النهائي لصالحه بالفوز بثلاثية أشواط مقابل شوط خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد على صالة حسن مصطفى.

عقوبات اتحاد الطائرة على الأهلي والزمالك

وأضاف المصدر ذاته: "أخطرنا الأهلي والزمالك بقيمة التلفيات التي حدثت في الصالة، والزمالك مطالب بسداد 235 ألف جنيه، بينما الأهلي مطالب بسداد مبلغ 145 ألف جنيه".

وأشار المصدر إلى أن الأهلي قدم اعتراضًا على سلوك لاعب الزمالك محمد مصطفي لعبة بسبب ما بدر منه أمس، كما قدم الزمالك أيضًا اعتراضًا على سلوك لاعب الأهلي مصطفي جابر.

وأتم المصدر تصريحاته بقوله: "مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة سيتخذ العقوبات ضد الثنائي، وذلك وفقًا للوائح اتحاد اللعبة والاتحاد الدولي".

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