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سبب غياب بيسيرو عن تدريبات الزمالك قبل 48 ساعة من مباراة الجونة

10:56 م الإثنين 17 مارس 2025
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    جوزيه بيسيرو
  • عرض 7 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 7 صورة
    بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف نادي الزمالك عن سبب غياب المدير الفني البرتغالي لفريقه، جوزيه بيسيرو، عن تدريبات الزمالك قبل 48 ساعة من مواجهة الجونة.

وأوضح نادي الزمالك عبر بيان رسمي اليوم الإثنين أن سبب غياب بيسيرو هو سفره إلى بلاده؛ لإلقاء بعض المحاضرات الفنية بطلب من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وقاد أيمن عبد العزيز مران اليوم في ظل سفر البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى البرتغال؛ حيث حرص اعلى منح اللاعبين تعليمات خلال أداء الفقرة الفنية.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة عند التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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بيسيرو الزمالك ضد الجونة كأس عاصمة مصر
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