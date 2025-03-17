الزمالك يستعيد ورقته الرابحة قبل مباراة الجونة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استعاد فريق الزمالك خلال الحصة التدريبية مساء اليوم الإثنين ورقته الرابحة بالمباريات الماضية ناصر منسي ضمن تحضيراته لمواجهة الجونة.

وانتظم ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك في التدريبات الجماعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وشارك ناصر منسي مع الفريق في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، قبل أن يشارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للمباراة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والجونة بكأس عاصمة مصر

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة عند التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

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