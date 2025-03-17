كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نظمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية.

بعد التدريب العملي تناول الحكام وأعضاء اللجنة طعام الإفطار، وأجرت تحليل لبعض الحالات الجدلية في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دوري القسم الأول (نايل) وربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الحكام لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل في ظل فترة التوقف الدولي.

وترغب لجنة الحكام في تحسين أداء الأطقم التحكيمية في ظل الانتقادات التي يتعرض لها أفرادها خلال المنافسات المحلية.

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