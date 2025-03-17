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وزير الرياضة السعودي يهنئ هاني أبو ريدة

03:24 م الإثنين 17 مارس 2025

هاني أبوريدة

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كتب- محمد خيري:

تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، خطاب تهنئة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وفوزه بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا".

ونجح أبو ريدة مؤخرا في الاحتفاظ بمقعده كأقدم أعضاء مجلس الفيفا، بجانب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وجاء في خطاب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إلى هاني أبو ريدة:" ببالغ السرور أبعث لكم بخالص التهاني القلبية باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الاتحاد العربي بمناسبة انتخابكم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى هذه الثقة التي أولتها لكم الجمعية العمومية بالاتحاد الأفريقي".

وأختتم: "أدعو الله عز وجل أن يوفقكم في مهمتكم نحو تطور كرة القدم الأفريقية، متمنياً لكم كل النجاح والتوفيق".

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هاني أبوريدة وزير الرياضة السعودي خطاب تهنئة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
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