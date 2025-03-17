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عبدالله السعيد يقترب من الغياب عن الزمالك أمام الجونة

01:54 م الإثنين 17 مارس 2025
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  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك يقترب من تجديد التعاقد مع عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يخضع عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، للتأهيل خلال تدريبات الفريق الأبيض اليوم الإثنين، بعد تعرضه للإصابة، في المباراة الماضية والاقتراب من الغياب عن المباراة المقبلة أمام الجونة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الجونة، يوم الأربعاء المقبل، في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، الرابطة سابقا.

وتعرض عبدالله السعيد للإصابة بكدمة في الركبة، خلال المشاركة في المباراة الماضية أمام سموحة، وتم استبداله ونزول سيف جعفر بدلا منه:

وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب لا يحتاج لإجراء أشعة وحالته مطمئنة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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