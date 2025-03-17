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في غياب بيسيرو.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة في كأس العاصمة

01:24 م الإثنين 17 مارس 2025
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    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو
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كتب- محمد خيري:
يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة، بعد غد الأربعاء، في التاسعة والنصف مساء، في دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة بالمسمى الجديد "كأس عاصمة مصر".

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه بيسيرو، اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب تحقيق الفوز على سموحة في ربع نهائي بطولة كأس مصر، يوم السبت الماضي.

وسوف تشهد تدريبات اليوم، غياب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، الذي يتواجد في بلاده، لإلقاء محاضرة للمدربين الصاعدين ومنحهم الرخصة التدريبية برو، ويعود مساء اليوم لقيادة تدريبات الغد.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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بيسيرو نادي الزمالك كأس العاصمة
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