"لا مفر منها".. جراحة عاجلة لـ أحمد فتوح لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يخضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجراحة في الركبة خلال الأيام المقبلة.

وتجددت إصابة أحمد فتوح في الركبة، خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى لاستبعاده من مواجهة سموحة الأخيرة في ربع نهائي كأس مصر التي فاز بها الأبيض برباعية مقابل هدفين.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحمد فتوح أجرى بعض الفحوصات الطبية من أجل إجراء جراحة غضروف الركبة، في أسرع وقتا، استغلالا لتوقف البطولة المحلية في الوقت الحالي، لخوض منتخب مصر مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف المصدر، أن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة، وهو ما أدى لاستبعاده من التدريبات والمباريات، ليفضل اللاعب بالاتفاق مع الجهاز الطبي، إجراء عملية غضروف الركبة لإنهاء تلك الأزمة بشكل نهائي، في ظل تكرار الإصابات في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.