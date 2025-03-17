"يكابر بالباطل".. رئيس اتحاد الكرة السابق يثير الجدل برسالة غامضة: عنزة أو غراب

كتب- محمد خيري:

أثار أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، الجدال برسالة غامضة عبر حسابه الشخصي.

وكتب أحمد مجاهد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نقول ثاني .. عندما تصبح الصورة واضحة جلية وتجد من يكابر بالباطل".

وأضاف: "يحكى أن اثنين من الأعراب شاهدا شيئا من بعيد فقال الأول هذا غراب فرد الأخر بل عنزة واستمروا في الجدال غراب عنزة غراب عنزة حتى ألقى الأول حجرا فطار الغراب فرد الثاني بإصرار عنزة ولو طارت"

وكان أحمد مجاهد دافع عن نفسه خلال الأيام الماضية، من الاتهامات التي وجهت له بتسببه في أزمة مباراة القمة وكتب عبر صفحته الشخصية: "البينة على من ادعى أثناء انشغالي بأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طوال الأيام الماضية في وجود رئيس الفيفا ورئيس الكاف و رؤساء جميع الاتحادات الأفريقية وكبار الضيوف و الوزراء نما إلى علمي الزج باسمي في الأحداث الأخيرة الخاصة بمباراة الزمالك والأهلي".

وأكمل: "بالرغم من عدم تداخلي في هذا الأمر تماماً وعلى من ادعى أن يأتي ببينة أو حتى شبه دليل على تدخلي من قريب أو بعيد أو عليه أن يعيد صيام رمضان".