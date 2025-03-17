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لاعب الزمالك السابق: ذهبت للبرتغال بعد الرحيل.. والجميع هنا يسألني عن صلاح

11:20 ص الإثنين 17 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

تحدث يوسف أحمد وجيه لاعب منتخب مصر للشباب المحترف ضمن صفوف فريق براجا البرتغالي، عن احترافيه وطموحه خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف أحمد وجيه الذي حل ضيفا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لعبت في نادي الزمالك 3 مواسم ثم توجهت للاحتراف لنادي ريو أفي البرتغالي، تم إيقاف القيد في نادي ريو أفي فور انضمامي للفريق بالتالي رحلت إلى نادي آخر في البرتغال".

وأضاف: "متواجد حاليا في نادي براجا البرتغالي ونخوض بطولات أوروبية، تجربة الاحتراف في سن صغير صعبة ولكن تركيزي في هدفي جعل الأمور أسهل".

وأكمل: "سعيد جدا بانضمامي لمنتخب مصر في أمم إفريقيا للناشئين وهدفنا التتويج باللقب، وحلم أي لاعب التتويج بلقب أمم إفريقيا ومن ثم التواجد في كأس العالم للناشئين".

وأوضح: "محمد صلاح مثل أعلى لكل اللاعبين، هو مثلي الأعلى منذ أن لعبت كرة القدم، جميع اللاعبين في البرتغال يتحدثون معي عن محمد صلاح وبطولاته وأرقامه ويعتبرونه أسطورة".

واختتم حديثه قائلًا: "زيزو مثلي الأعلى في مصر، هو لاعب مميز وأتمنى استمراره مع الزمالك خلال الفترة المقبلة"

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