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ستوري نجوم كرة القدم.. بنشرقي من كواليس حلقته مع رامز جلال.. ولاعب الزمالك يهنأ حارس مرمى الأهلي

03:00 ص الإثنين 17 مارس 2025
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شارك كل من محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" صورًا من انضمامها لمعسكر المنتخب استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك حمدي علاء لاعب زد دعاءً دينيًا، بينما احتفل عمرو جمال بذكرى زواجه، فيما نشر زيزو كذلك صورة لتدربه في صالة الحديد مع صديق له، بينما شارك محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك متابعيه صورة من احتفاله بهدف سيف الجزيري للزمالك بمرمى سموحة في كأس مصر.

وشارك لاعبي الأهلي محمد مجدي "أفشة" و ياسر إبراهيم ظهورهم بمقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية لكأس العالم للأندية يعلنون به جاهزيتهم، فيما أعاد النجم المغربي أشرف بنشرقي نشر صورة مع رامز جلال من كواليس ظهوره ببرنامج رامز إيلون مصر.

وهنأ مدافع الزمالك أحمد الرفاعي، حارس مرمى الأهلي مصطفى مخلوف بمناسبة عيد ميلاده، فيما شارك لاعب الأهلي كريم الدبيس متابعيه دعاءً دينيًا.

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