الأهلي يهزم الزمالك في نصف نهائي دوري الطائرة

كتب - نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المواجهة التي جمعتهما في المباراة الأولى من سلسلة «Best Of 3» ضمن نصف نهائي بطولة الدوري.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة، ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-19، لكن الأهلي عاد بقوة ليدرك التعادل بعد فوزه بالشوط الثاني 28-26.

واصل الأحمر تفوقه، حيث حسم الشوط الثالث 25-20، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بالفوز بالشوط الرابع 25-21، ليحسم اللقاء (3-1) في الأشواط.

وشهدت المواجهة توترًا بعد إلقاء جماهير الأهلي زجاجات مياه على دكة بدلاء الزمالك، مما تسبب في توقف اللعب لدقائق.

كما تلقى مصطفى لعبة لاعب الزمالك بطاقة حمراء بسبب رده على الجماهير.

يُذكر أن الأهلي كان قد توّج مؤخرًا بكأس السوبر المصري بعد فوزه الماراثوني على الزمالك (3-2)، كما تأهل لنصف النهائي بعد تخطي سموحة في ربع النهائي.