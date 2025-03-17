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الإعلان خلال ساعات.. الزمالك يتفق مع نجمه ويقطع الطريق على الأهلي

09:00 ص الإثنين 17 مارس 2025
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    محمود الونش
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    محمود الونش
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود الونش
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    محمود الونش لاعب الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية
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    محمود حمدي الونش
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    محمود الونش مدافع الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود حمدي الونش
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    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك
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    محمود حمدي الونش
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يستعد نادي الزمالك، لإعلان تجديد عقد محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول، خلال الساعات المقبلة.

وينتهي عقد محمود الونش، مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ووفقا لمصدر مطلع، كشف في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات شفهية، لضم محمود الونش، خاصة وأنه يعد صفقة مجانية بنهاية الموسم، ولكن اللاعب فضل الاستمرار في الزمالك.

الزمالك يتفق مع الونش

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط بنادي الزمالك، التي تضم حازم إمام وأحمد حسام ميدو، أتمت اتفاقها مع الونش على التجديد لمدة موسمين مقبلين، وموسم ثالث اختياري بين الطرفين.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك سوف يعلن عن تجديد عقد "الونش" خلال الساعات القليلة المقبلة عبر حسابه الرسمي.

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