الإعلان خلال ساعات.. الزمالك يتفق مع نجمه ويقطع الطريق على الأهلي

يستعد نادي الزمالك، لإعلان تجديد عقد محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول، خلال الساعات المقبلة.

وينتهي عقد محمود الونش، مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ووفقا لمصدر مطلع، كشف في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات شفهية، لضم محمود الونش، خاصة وأنه يعد صفقة مجانية بنهاية الموسم، ولكن اللاعب فضل الاستمرار في الزمالك.

الزمالك يتفق مع الونش

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط بنادي الزمالك، التي تضم حازم إمام وأحمد حسام ميدو، أتمت اتفاقها مع الونش على التجديد لمدة موسمين مقبلين، وموسم ثالث اختياري بين الطرفين.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك سوف يعلن عن تجديد عقد "الونش" خلال الساعات القليلة المقبلة عبر حسابه الرسمي.