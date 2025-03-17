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موعد الظهور الأول لـ شوبير على قناة الأهلي بعد انتهاء الإيقاف

08:00 ص الإثنين 17 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
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يستعد الإعلامي أحمد شوبير، للعودة مرة أخرى للظهور عبر شاشة قناة النادي الأهلي لتقديم برنامجه بعد انتهاء فترة إيقافه.

ويقدم أحمد شوبير برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة الأهلي، بشكل يومي ويتناول خلاله اخبار الأحمر، بجانب أخبار الأندية الأخرى.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمعاقبة قناة الأهلي وإيقاف ظهور الإعلامي أحمد شوبير، في الفترة الماضية لمدة أسبوعين، وذلك بعد شكوى رسمية تقدم بها نادي الزمالك ضد برنامج "حارس الأهلي" ومقدمه، وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه.

موعد ظهور أحمد شوبير على قناة الأهلي

وتقرر أن يعود أحمد شوبير للظهور مرة أخرى عبر قناة الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، في العاشرة مساء، ببرنامج "حارس الأهلي".

وكان الزمالك قد اشتكى شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، متهمًا إياه بالتحريض على نشر التعصب بين الجماهير، إلى جانب تحريض رابطة الأندية المحترفة على توقيع عقوبات ضد جماهير القلعة البيضاء.

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