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"2555 ليلة نمتهم من غيرك".. زوجة محمد فضل تحيي ذكرى وفاة نجلها بكلمات مؤثرة

11:22 م الأحد 16 مارس 2025
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  • عرض 3 صورة
    زوجة محمد فضل تحيي ذكرى وفاة نجلها
  • عرض 3 صورة
    زوجة محمد فضل تحيي ذكرى وفاة نجلها
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كتب - نهى خورشيد

أحيت إيمان العاصي زوجة محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، ذكرى وفاة نجلها الأصغر "إسماعيل".

ونشرت إيمان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لإسماعيل مع تعليق:" 15 رمضان شفت یا إسماعیل دول بقوا 7 سنين، 2555 ليلة نمتهم في السرير من غيرك كتير أوى صح؟".

وأضافت: "أول مرة يا إسماعيل ابقى زعلانة بس فرحانة في نفس الوقت، الخير الى بتبعته طاير علينا زى نسمة هواء مليانة ريحتك انت كنت مين يا ابني علشان تبعت كل ده؟".

وواصلت: "ساعات بسأل نفسى كتير أنا عملت ايه في حياتى علشان تبقى انت ابني، تبقى انت هديتي دنيا واخرة، تبقى سند ولطف ليا ولابوك واخواتك".

واختتمت: "تبقى معيشني عارفة إن حتة مني جوا الجنة، تبقى مطمني إن ربنا قريب مني أوي علشان انا مستودعاك عنده، تبقى سيرة طيبة وارث كله حب وسعادة شيلاه في قلبي وضحكتي ليوم ما اقابلك، عملت ايه انا علشان استاهلك بجد؟".

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إيمان العاصي محمد فضل الأهلي نجل محمد فضل
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