تعليق قوي من عضو مجلس إدارة الأهلي السابق على أزمة مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

أعرب محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن حزنه بعد انسحاب الفريق من مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وكان الأهلي الانسحاب من مباراة القمة الماضية أمام نظيره الزمالك، في اللقاء الذي كان من المقرر إقامته، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس الجاري، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

وقال عبد الوهاب، في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي أخطأ بسبب الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، وحزين اتخاذ إدارة النادي هذا القرار".

وأضاف: "حافلة الفريق اتجهت إلى فرع النادي بمدينة نصر، على الرغم من تواجد جماهير الفريق في مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق، هذا أمر لم اعتاده في النادي الأهلي، كمشجع للنادي فأنا حزين على هذا المشهد وكنت أتمنى إن تعلن إدارة النادي موقفها من المباراة مبكرا، قبل ذهاب الجماهير إلى ملعب المباراة".

وتابع: "إعادة ثمن التذاكر إلى الجماهير ليس فارق معهم، الجماهير كانت ترغب في متابعة القمة المصرية والاستمتاع بها".

واختتم عبد الوهاب تصريحاته: "اختلف مع قرار إدارة الأهلي، بسبب عدم الإعلان عن موقفه مبكرا".

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