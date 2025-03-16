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اتحاد الكرة يبلغ النادي الإسماعيلي بقرار المحكمة الرياضية بشأن أزمته مع النجوم

06:53 م الأحد 16 مارس 2025
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    نادي الإسماعيلي
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    لاعبي النادي الإسماعيلي
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    النادي الإسماعيلي
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    محمد حسن لاعب النادي الإسماعيلي
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    نادي الاسماعيلي
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    إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي
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    إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي
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    إبراهيم حسن لاعب الإٍسماعيلي السابق
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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، لإبلاغه بقرار المحكمة الرياضية "كاس"، بإيقاف قيد النادى وتوقع غرامة مالية قدرها 30 ألف فرانك سويسري، بسبب أزمة نادي النجوم واللاعب السابق للدراويش إبراهيم حسن.

وسبق وحصل نادي النجوم على حكم بأحقيته في الحصول على مبلغ مالي قدره 24 مليون جنيه، نظير بيع اللاعب إبراهيم حسن لاعب الدراويش والنجوم السابق للزمالك، دون الحصول على نسبة نادي النجوم في إعادة البيع.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية، في وقت سابق توقيع غرامة مالية على النادي الإسماعيلي، تصل إلى 24 مليون جنيه مصري لصالح نادي النجوم، نسبة إعادة بيع إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى الزمالك.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل خطابا إلى النادي الإسماعيلي في يناير الماضي، يبلغه خلاله بإيقاف القيد، مع دفع غرامة مالية 30 ألف فرانك سويسري، بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة الرياضية "كاس".

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النادي الإسماعيلي نادي النجوم اتحاد الكرة الإسماعيلي والنجوم
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