نيوكاسل بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بثنائية في مرمى ليفربول

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليحسم الفريق لقب كأس الرابطة لصالحه.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

الدفاع: جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، ألكسيس ماك أليستير.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: بوب.

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بورن، تينو ليفرامينتو.

الوسط: برونو جيماريش، ساندرو تونالي، جويلاينتون كاسيو.

الهجوم: هارفي بارنيس، ألكسندر إيزاك، جاكوب ميرفي.

أبرز أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من لاعب نيوكاسل تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 15: تسديدة من لاعب نيوكاسل تمر خارج مرمى كليهير حارس ليفربول.

الدقيقة 24: تسديدة من لاعب ليفربول ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 35: رأسية من لاعب نيوكاسل يتصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: دان بورن يسجل الهدف الأول لنيوكاسل في مرمى ليفربول.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: إيزاك يحرز الهدف الثاني لنيوكاسل في مرمى ليفربول.

الدقيقة 64: تسديدة من إيزاك يتصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 77: فرصة لصالح لفربول يتصدى لها دفاع نيوكاسل.

الدقيقة 80: تسديدة من لاعب ليفربول تخرج أعلى مرمى فريق نيوكاسل.

الدقيقة 82: تسديدة قوية من جويلينتون لاعب نيوكاسل تمر بجوار مرمى ليفربول.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع.

90+4: كييزا يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة.