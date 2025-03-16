الكشف عن تفاصيل معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

كتب - يوسف محمد:

أعلن منتخب مصر الأول، عن تفاصيل معسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجاري، استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم الأحد الموافق 16 مارس الجاري، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء برنامج منتخب مصر خلال معسكر مارس الجاري كالتالي:

16 مارس: بداية تجمع منتخب مصر لمعسكر شهر مارس الجاري.

18 مارس: السفر إلى المغرب.

20 مارس: خوض التدريب الرئيسي قبل مواجهة إثيوبيا.

21 مارس: مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا، في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2026.

22 مارس: عودة بعثة المنتخب الوطني إلى مصر.

24: مران منتخب مصر الرئيسي استعدادا لمواجهة سيراليون.

25: موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في المجموعة الأولى، رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، جيبوتي وسيراليون".

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 4 مباريات.

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