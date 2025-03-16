مصدر يكشف موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر

كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المشاركة بشكل طبيعي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بعض عناصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستعود إلى التدريبات الجماعية مساء غد الإثنين، مع تصعيد مجموعة من الناشئين مواليد 2005".

وأضاف: "سيتواجد في تدريبات الفريق غدا كلا من، يحيى عطية الله، علي معلول، عمر الساعي وحمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبدالفتاح، سمير محمد، محمد مجدى أفشة، بخلاف مجموعة من الناشئين لخوض بطولة كأس الرابطة ".

واختتم المصدر تصريحاته: "المدرب العام للأهلي سامي قمصان، هو من سيقود تدريبات الفريق في الأيام المقبلة، بجانب إدارة الفريق في مباراة إنبي المقبلة في كأس مصر، بسبب وجود المدير الفني كولر في سويسرا لقضاء إجازته والتي تنتهي الخميس المقبل".

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي، يوم الخميس المقبل الموافق 20 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزي.

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