" نيجيري".. خالد الغندور يكشف 3 أسباب وراء استبعاد إمام عاشور من المنتخب

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار استبعاد إمام عاشور نجم النادي الأهلي من قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس، تساؤلات العديد من الوسط الرياضي المصري، وذلك بعد تألقه في الفترة الأخيرة رفقة المارد الأحمر.

ويتصدر إمام عاشور هدافو الدوري المصري برصيد 9 أهداف، كما شارك مع الأهلي في 26 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، تمكن من تسجيل 13 هدفاً وصناعة 5 تمريرات حاسمة.

سبب استبعاد إمام عاشور

تحدث الإعلامي خالد الغندور خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": تواصلت في الساعات الماضية مع أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر للاستفسار عن سبب عدم استدعاء إمام عاشور لقائمة معسكر منتخب مصر".

وقال الغندور: "تم التوضيح لي أن عاشور له واقعتين في السابق حول سلوكه، الأولى كانت عند ظهوره في برنامج تلفزيوني وقال مازحًا على سؤاله بعدم انضمامه للمنتخب في وقت سابق: "أنا نيجيري مش مصري"، وهو ما اعتبره الجهاز الفني للمنتخب تعليقًا ساخرًا".

وتابع: " لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل الواقعة الثانية هي نشر إمام عاشور لصورة له على البحر وهو يخرج لسانه، وهو تصرف غير لائق".

وأكمل الغندور: "في أحد المعسكرات اشتكى إمام عاشور من بعض الآلام وتعرضه للإصابة، ليقرر الجهاز الفني للمنتخب خروجه من المعسكر، ليتفاجأ في اليوم الثاني بخوض المران مع الأهلي وهو ما أدى لاستياء الجهاز الفني للمنتخب ودفعه لاتخاذ موقف ضده".