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قبل السفر للمغرب.. منتخب مصر يخوض أولى تدريباته اليوم

04:03 م الأحد 16 مارس 2025
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن يعترض على الحكم
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    التوأم حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن يتحدث في المؤتمر الصحفي
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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كتب- محمد خيري:

يخوض المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، أولى تدريباته اليوم استعدادا لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني أمام منتخبي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقرر أن يخوض المنتخب الوطني مرانه في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ونفس الأمر غدا، قبل السفر إلى المغرب بعد غدا الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا.

وكان حسام حسن، أعلن أمس قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026، وشهدت العديد من المفاجآت على رأسها استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي.

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حسام حسن منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026 أخبار الرياضة
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