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الزمالك يعلن مغادرة سيف الجزيري للانضمام لمنتخب تونس

03:43 م الأحد 16 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

غادر القاهرة صباح اليوم الأحد، التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجهاً إلى بلاده للانتظام في معسكر منتخب تونس استعداداً لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويلتقي المنتخب التونسي مع ليبيريا على ملعب الأخير يوم 19 مارس الجاري، على أن يستضيف نظيره مالاوي يوم 24 من نفس الشهر في تونس.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقرر له يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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سيف الجزيري منتخب تونس التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم
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