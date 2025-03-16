بيراميدز يحصل على ميزة الأهلي

خطف بيراميدز بطاقة تأهل قاتلة إلى دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس مصر بعدما فاز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت.

وسجل يوسف أوباما هدف بيراميدز في الدقيقة 90+8 من عمر اللقاء بعدما وصلته كرة عرضية من زميله إبراهيم عادل ليحولها برأسه في الشباك.

وحقق فريق بيراميدز الفوز خلال الموسم الماضي في أكثر من مباراة بأهداف بعد الدقيقة 90 وهي الأهداف التي كان يتميز بها لاعبي الأهلي.

أهداف بيراميدز +90

دور الـ 32 من كأس مصر

بيراميدز 3 ـ 0 المنصورة

مروان حمدي (90+5)

الدوري المصري

بيراميدز 1 ـ 0 الجونة

دودو الجباس (90+9)

بيراميدز 1 ـ 0 سموحة

علي جبر (90+7)

بيراميدز 3 ـ 0 حرس الحدود

يوسف أوباما (90+8)

بيراميدز 2 ـ 1 طلائع الجيش

محمد حمدي (90+4)

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