"حتى اللحظة الأخيرة".. تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة القمة

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي تلقى العديد من الاتصالات من أجل عدم تصعيد الملف للاتحاد الدولي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، خلال الساعات الماضية، اعتبار نادي الزمالك فائزا بمباراة القمة أمام الأهلي التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضية 3\0، مع خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي في نهاية الموسم، انتظار لفحص شكوى الأهلي في اللجنة الأولمبية المصرية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "إحالة ملف أزمة الأهلي للجنة الأولمبية هي خطوة أولى، وهي تفصل في الأزمة ومن بعدها الرابطة تلتزم بما جاء من قرار الأولمبية‎".

واختتم :"اتجاه النادي الأهلي للجنة الأولمبية هي خطوة أولى قبل التصعيد لذلك لن يترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة وسيطالب الجهة المسؤولة عن التحقيق بسرعة انتهائه، وإعلان النتائج في أسرع وقت حتى يكون هناك متسع من الوقت للتصعيد قبل نهاية مارس".