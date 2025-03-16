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"حتى اللحظة الأخيرة".. تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة القمة

02:25 م الأحد 16 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    جماهير الزمالك (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    جماهير الزمالك (1)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (2)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي تلقى العديد من الاتصالات من أجل عدم تصعيد الملف للاتحاد الدولي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، خلال الساعات الماضية، اعتبار نادي الزمالك فائزا بمباراة القمة أمام الأهلي التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضية 3\0، مع خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي في نهاية الموسم، انتظار لفحص شكوى الأهلي في اللجنة الأولمبية المصرية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "إحالة ملف أزمة الأهلي للجنة الأولمبية هي خطوة أولى، وهي تفصل في الأزمة ومن بعدها الرابطة تلتزم بما جاء من قرار الأولمبية‎".

واختتم :"اتجاه النادي الأهلي للجنة الأولمبية هي خطوة أولى قبل التصعيد لذلك لن يترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة وسيطالب الجهة المسؤولة عن التحقيق بسرعة انتهائه، وإعلان النتائج في أسرع وقت حتى يكون هناك متسع من الوقت للتصعيد قبل نهاية مارس".

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