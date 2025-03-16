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"الأعلى تقييما".. ماذا قدم بنتايج مع الزمالك أمام سموحة؟

01:34 م الأحد 16 مارس 2025
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  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 14 صورة
    بنتايك
  • عرض 14 صورة
    هدف بنتايك
  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 14 صورة
    المغربي محمود بنتايك
  • عرض 14 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصل الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج على أعلى تقييم خلال مباراة فريقه الزمالك أمام نظيره سموحة مساء أمس السبت ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

بنتايج الذي حصل على 7.7 خلال اللقاء سجل هدفًا في فوز الزمالك برباعية مقابل هدفين على سموحة من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وخاض اللاعب صاحب الـ 25 عاماً المباراة أساسيًا؛ إذ شتت الكرة 4 مرات وفاز بـ 8 التحامات أرضية من أصل 12 و 4 التحامات هوائية من أصل 6 وارتكب خطأين.

ولمس الظهير الأيسر لفريق الزمالك الكرة 73 مرة أرسلها لزملائه 43 مرة من بينها 39 تمريرة دقيقة بنسبة دقة 91%.

وأرسل بنتايج 5 كرات طولية بينهن 3 كرات صحيحة، فيما سدد كرة خارج الملعب وأخرى على المرمى، فيما نفذ 3 مراوغات ناجحة من أصل 4.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا تمديد التعاقد مع اللاعب المغربي حتى عام 2028.

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محمود بنتايج الزمالك ضد سموحة كأس مصر
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