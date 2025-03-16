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إبراهيم شيكا يرد على أحد المتنمرين على صورته مع أحمد رفعت.. ماذا قال؟

01:11 م الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وحسين لبيب
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا ومصطفي محمد
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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض إبراهيم شيكا، ناشيء الزمالك السابق، بواقعة تنمر من أحد الأفراد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد نشر صورته مع اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وكان إبراهيم شيكا المصاب بمرض سرطان المستقيم منذ فترة طويلة، قد نشر صورة له تجمعه مع أحمد رفعت الذي وافته المنية في العام الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية، وعلق علها "لن أنساك".

ليرد أحد المتابعين على هذه الصورة ويكتب " مانت هتحصله"، مما أثار غضب اللاعب والعديد من المتابعين الذين انهالوا عليه بالتعليقات الغاضبة.

ماذا قال ابراهيم شيكا على هذه الواقعة؟

أبدى لاعب الزمالك السابق استيائه من هذا التعليق، مما دفعه لإعادة نشر الصور والتعليق وكتب عليها "حسبي الله ونعم الوكيل".

ما هو مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك؟

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

وهو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.

ابراهيم-شيكا

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إبراهيم شيكا أحمد رفعت التنمر
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