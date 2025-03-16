ميدو يكشف رد بنتايج "العالمي" على مدرب منتخب المغرب

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يبذل مجهود كبير داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو في تصريحات على قناة الزمالك: "مجلس الإدارة ولجنة التخطيط يعملون على قلب رجل واحد، لحسم جميع الملفات في الفترة المقبلة".

أكمل: "محمود بنتايج لاعب رائع ويمتلك شخصية نادي الزمالك ورد على عدم استدعاء وليد الركراكي في قائمة منتخب المغرب بهدفه العالمي أمام سموحة".

وأضاف: "نمتلك كنز في قطاع الناشئين ويجب علينا أن نستغله بالشكل الأمثل ومن الممكن أن يتم تصعيد أكثر من لاعب في كل موسم للفريق الأول ويجب الاهتمام بهذا الجانب خلال الفترة المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وأحرز محمود بنتايج هدف رائع لفريقه في مواجهة الأمس، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.