نهضة بركان يتوج لأول مرة بالدوري المغربي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ضمن فريق نهضة بركان التتويج بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه رغم تعادل بهدف لمثله مع اتحاد تواركة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المغربي.

الفوز رفع رصيد فريق نهضة بركان إلى النقطة 60 بفارق 15 نقطة عن الجيش الملكي و 17 نقطة عن الوداد قبل 5 جولات من نهاية المسابقة (15 نقطة محتملة).

وجاء تعادل فريق الوداد مع نظيره اتحاد طنجة بهدف لكل منهما إعلانًا بتتويج نهضة بركان بلقب الدوري بعدما أصبح أقصى معدل نقاط يصله الوداد هو 58 نقطة.

وحال خسارة نهضة بركان المباريات الخمس المقبلة وفوز الجيش الملكي بالخمس مباريات المتبقية له سيتساويا في النقاط ولكن فارق المواجهات المباشرة يصب في صالح نهضة بركان.

يذكر أن فريق نهضة بركان الذي يدربه التونسي معين الشعباني يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

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