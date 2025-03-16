"في انتظار كولر".. لجنة التخطيط تطلب تقريرا شاملا عن لاعب الأهلي قبل القرار

كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تحرك الإدارة من أجل تحديد مصير المغربي يحيى عطية الله، خاصة مع اقتراب انتهاء إعارته في نهاية الموسم من نادي سوتشي الروسي.

وغاب "عطية الله" عن النادي الأهلي في الفترة الماضية، بعد إصابته في عظام الوجه، ويتم تأهيله في الفترة الحالية للعودة مرة أخرى لخوض المباريات.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن لجنة التخطيط في الأهلي طلبت تقرير شامل عن المغربي يحيى عطية الله لدراسة وضعه جيدا مع الفريق وتحديد مصيره في الفترة المقبلة.

وأضاف: "هذا التقرير يتضمن أرقام اللاعب مع الفريق وأدائه خلال المباريات التي شارك فيها بجانب حالته البدنية بعد إصابته الأخيرة في الوجه".

وأكمل المصدر: "الأهلي يريد حسم موقفه النهائي من اللاعب وتحديد القرار النهائي، سواء بشرائه نهائيا أو الاكتفاء بموسم إعارة فقط، وأحد الاقتراحات داخل الأهلي هو ان يتم تجديد استعارة اللاعب موسم آخر من سوتشي الروسي".

واختتم تصريحاته: "حتى الآن مارسيل كولر لم يحدد موقف يحيى عطية الله وسيحدد هذا بعد مشاورات مع لجنة التخطيط التي ستطلع ع التقرير".