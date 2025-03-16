كتب ـ محمد الميموني:

أثار استبعاد لاعب خط وسط الأهلي إمام عاشور من قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 الجدل في ظل أرقامه بالموسم الجاري 2024/25.

وكان إمام عاشور قد غاب عن معسكر المنتخب في سبتمبر الماضي بسبب إصابة عضلية.

أرقام إمام عاشور في الموسم الحالي مع الأهلي

وشهد الموسم الجاري تألقًا للاعب في منافسات الدوري ليصبح هداف الدوري برصيد 9 أهداف حتى الآن متفوقاً على ناصر منسي لاعب الزمالك.

إمام عاشور كان قد شارك مع الأهلي خلال الموسم الحالي بـ 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5.

وشارك عاشور مع الأهلي بـ 16 مباراة ببطولة الدوري سجل 9 أهداف وصنع 4، فيما سجل 4 أهداف وصنع آخر بـ 7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، بينما لم يسجل خلال مباراتين بكأس السوبر ومباراة بالسوبر الأفريقي.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ويواجه منتخب مصر نظيره نظيره الإثيوبي يوم الجمعة 21 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساءً على ستاد العربي الزاولي بالمغرب

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول من ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 3 نقاط .

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل