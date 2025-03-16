أول تعليق من الزمالك على عقوبات الأهلي وقرار خصم النقاط

كتب- محمد خيري:

أعرب أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته عقب تأهل الأبيض للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، أمس السبت، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "أشكر اللاعبين على مجهودهم في لقاء سموحة والتأهل للدور التالي لبطولة كأس مصر".

وأضاف: "مواجهات كأس مصر دائماً تكون مثيرة وقوية، والزمالك يمتلك الشخصية التي ساعدته في العودة وتعديل النتيجة في الشوط الثاني".

وتابع المدرب العام قائلا ً" ناصر منسي شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، واقترب من العودة للمشاركة في المباريات، وعبدالله السعيد سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته".

وعلق أيمن عبد العزيز على قرار خصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه من لقاء القمة قائلاً: "القوانين واللوائح واحدة ولم تتغير وسبق وتم تطبيق القوانين على الزمالك من قبل في موقف مشابه".