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نجم الزمالك السابق: تعجبت بسبب استبعاد إمام عاشور

11:49 ص الأحد 16 مارس 2025
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    اشتباك إمام عاشور ودونجا
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    إمام عاشور
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (4)
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (1)
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    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (2)
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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    إصابة إمام عاشور (1)
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كتب- محمد خيري:

تعجب تامر عبد دونجا نجم الزمالك السابق من استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي من قائمة منتخب مصر مؤكداً أن اللاعب يؤدي بشكل جيد ومستواه ثابت مع الفريق.

وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال حواره لبرنامج ستاد المحور: "تغيير مركز ناصر ماهر سبب تراجع مستواه مع الزمالك ومازال اللاعب متأثراً بسبب رجوعه من الإصابة".

وواصل:"مصطفى شلبى تعرض لضغوطات كبيرة من الجماهير وزيزو لم يكن فى حالته أمام سموحة في مباراة الكأس وسيف الجزيري يهدر فرص سهلة".

واختتم دونجا حديثه: "خالد صبحي مدافع ومركزه ليس ظهير أيسر والمنتخب يعاني من نقص في هذا المكان بعد إصابة فتوح وحمدي".

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز أمس السبت على سموحة بنتيجة كبيرة 4\2، وتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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