هل يحقق بيسيرو مع الزمالك ما لم يصله مع الأهلي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو فريق الزمالك للتأهل إلى دور نصف نهائي النسخة الجارية من كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة برباعية مقابل هدفين.

وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يخوضها فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالي بيسيرو في بطولة كأس مصر؛ إذ فاز في الأولى بهدفين مقابل هدف على نظيره مودرن سبورت.

وخلال 7 مباريات قادها المدرب البرتغالي للزمالك لم يخسر في أي مباراة بواقع 5 مباريات في الدوري ومباراتين في دوري الكأس.

وتعادل الزمالك مع بيسيرو في الدوري بـ 3 مباريات، فيما فاز على إنبي بثلاثية نظيفة ومثلها على الأهلي اعتباريًا بعد عدم حضور الأخير للمباراة.

ولم يسبق وخاض بيسيرو أي مباراة ببطولة كأس مصر مع الأهلي وبالتبعية لم يفز بالبطولة؛ إذ قاده بـ 12 مباراة بالدوري فاز بـ 8 وتعادل في اثنين وخسر في مثلهما.

وضرب بيسيرو مع الزمالك موعدًا في نصف نهائي بطولة كأس مصر وحال تأهله للنهائي وفوزه ستكون هذه هي البطولة الأولى له من كأس مصر والثانية بمصر بعدما توّج مع الأهلي في الدوري.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بيسيرو في فبراير الماضي خلفًا للسويسري كريستيان جروس الذي رحل لسوء نتائج الفريق معه.

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قرار من بيسيرو بعد رباعية الزمالك في سموحة والتأهل لنصف نهائي الكأس