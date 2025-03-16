"رفضنا الأجنبي وهذا ما فعله لبيب".. ميدو يطلق تصريحات نارية بشأن أزمة القمة

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، هو من أدار ملف مباراة القمة باحترافية واقتدار.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، اعتبار نادي الزمالك فائزا بمباراة القمة أمام الأهلي التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضية 3\0، مع خصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي في نهاية الموسم، انتظار لفحص شكوى الأهلي في اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال ميدو في تصريحات على قناة الزمالك: "يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن حسين لبيب لديه من الحنكة والاحترافية والذكاء التي قادت بخروج ملف القمة إلى ما انتهينا إليه بحصولنا على الثلاث نقاط".

وأكمل: "طلبنا تأجيل مباراة مودرن سبورت قبل القمة ولكن لم يستجيب أى مسؤول لنا".

وأوضح: "لم نطلب حكام أجانب لمباراة القمة لأننا نرفض وجود حكم مجهول ويحصل على أموال طائلة خاصة وأننا تعرضنا ظلم من الحكم الأجنبي في مباراة الأهلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 1/1".