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قرار من بيسيرو بعد رباعية الزمالك في سموحة والتأهل لنصف نهائي الكأس

10:49 ص الأحد 16 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

ونجح فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتأهل نادي الزمالك، إلى إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا، الذي حقق الفوز أمس الأحد على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس.

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بيسيرو نصف نهائي الكأس مباراة سموحة كأس مصر
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