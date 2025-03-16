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"مواجهات قوية".. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

06:27 ص الأحد 16 مارس 2025
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اختتمت أمس السبت الموافق 15 مارس الجاري، مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

وتمكنت أربع فرق من الصعود إلى نصف نهائي كأس مصر، وهم: "الزمالك وسيرامكيا كليوباترا، بيراميدز والبنك الأهلي".

ونجح نادي الزمالك، في الصعود إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز على سموحة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق بيراميدز إلى الدور ذاته بعد الفوز على فريق إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، ضمن فريق سيراميكا كليوباترا الصعود إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الجونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تمكن البنك الأهلى من الفوز على غزل المحلة بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى الدور ذاته.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

ويلاقي الفارس الأبيض في نصف النهائي فريق سيراميكا كليوباترا، فيما يواجه فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي، في الدور ذاته.

وتقام مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر، يوم 28 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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كأس مصر نادي الزمالك مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر بيراميدز الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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