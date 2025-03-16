نشر نادي المقاولون العرب بيانا رسميا، أعلن خلاله الاعتراض على الأداء التحكيمي في بطولة دوري المحترفين المصري والأخطاء التحكيمية، التي تشهدها مباريات الفريق بالمسابقة، مطالبا بفتح تحقيق مع الحكم محمد عادل، الذي أدار مباراة الفريق أمام بترول أسيوط، يوم الأربعاء الماضي بدوري المحترفين.

وكان المقاولون العرب، تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق بترول أسيوط، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

وجاء نص بيان المقاولون العرب كالتالي:

"يعبر نادي المقاولون العرب عن رفضه القاطع للأخطاء التحكيمية، حالة التخبط التي تشهدها المنظومة والتي كادت أن تتسبب في كارثة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترول أسيوط، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري المحترفين والتي أقيمت الأربعاء الماضي".

"فوجئ نادي المقاولون العرب بتعيين الحكم المعتزل محمد عادل لإدارة المباراة، ولم يثير الفريق أي أزمة احتراما لمنظومة التحكيم ووفقا لسياسته الدائمة بدعم التحكيم المصري، رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها طاقم التحكيم بقرارات عكسية وطرد غير صحيح، ولكن كانت الكارثة الكبرى في نهاية المباراة عندما ترك الحكم لاعبنا علي ياسر ساقطا أرضا ومصابا بارتجاج في المخ أثبتته الأشعات والفحوصات، بعد المباراة ورفض إيقاف المباراة للاطمئنان على اللاعب أو إسعافه".

"نادي المقاولون العرب أثر الانتظار للاطمئنان أولا على لاعبنا الذي مكث في الرعاية المركزة لمدة يومين، تحت الملاحظة الدقيقة وخرج اليوم السبت فقط، ولم نكن نسعى لإثارة الهلع حتى يتمكن من تلقي علاجه في هدوء، ولكن لم يعد مسموحا السكوت على ما حدث خاصة أن الهدف الأساسي، هو الحفاظ على سلامة اللاعبين وكل أفراد المنظومة".

"نادي المقاولون العرب يطالب بفتح تحقيق شامل مع طاقم التحكيم بقيادة الكابتن محمد عادل، والإفصاح عن تقرير المراقب لوضع الأمور في نصابها ومعاقبة المخطئ، النادي لا يتحدث عن طرد أو هدف أو قرار فني، لكن عندما تصل الأخطاء التحكيمية لما هو مهدد لسلامة اللاعبين، فلابد من وقفة قوية وإعلام الرأي العام بنتيجة التحقيقات".

"يطالب النادي اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعلانها سريعا والتشديد على أهمية التركيز في تعيينات الحكام ومراقبتهم في مرحلة حاسمة في المنافسة بالدوري".

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين المصري، برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول فريق وادي دجلة، صاحب الـ 48 نقطة.