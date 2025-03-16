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أول تعليق من بيسيرو بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

01:02 ص الأحد 16 مارس 2025

بيسيرو في مباراة الزمالك وسموحة

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كتب - نهى خورشيد

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم أداءً هجوميًا قويًا في الشوط الأول خلال مواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن الأبيض نجح في خلق العديد من الفرص وكان الأكثر خطورة.

وأوضح بيسيرو، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب اللقاء، أنه غير راضٍ عن استقبال فريقه لهدفين من كرات ثابتة، معتبرًا ذلك أمرًا غير منطقي رغم قلة الفرص التي سنحت للمنافس.

وأضاف أن الشوط الثاني شهد تحسنًا واضحًا، حيث تمكن الزمالك من تسجيل ثلاثة أهداف، بينما لم ينجح سموحة في هز الشباك مجددًا.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه يثق بجميع لاعبيه، سواء الأساسيين أو البدلاء، لافتًا إلى أن الفريق بدأ المباراة بطريقة 3-4-3 ثم قام بتغييرها لاحقًا وفقًا لمجريات اللقاء.

وأكد أن الكرات الثابتة كانت أبرز مشكلات الفريق في المباراة، وسيسعى للعمل على تحسين الأداء الدفاعي في الفترة المقبلة.

عن حسام أشرف أوضح أنه يحتاج إلى مزيد من العمل في التدريبات، خاصة في ظل المنافسة القوية مع سيف الجزيري وناصر منسي على مركز المهاجم الأساسي، مشددًا على ضرورة استغلال اللاعبين لفرص المشاركة.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للاعبين على الأداء والروح القتالية.

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بيسيرو الزمالك سموحة
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