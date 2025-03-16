"بهدف قاتل".. بيراميدز يعبر إنبي بهدفين في كأس مصر

كتب - نهى خورشيد

عبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق مصطفي فتحي، قبل أن يتعادل الفريق البترولي بأقدام أحمد العجوز في الدقيقة 52.

قبل انتهاء المباراة خطف يوسف أوباما هدفاً قاتلاً في الدقيقة 98، ليخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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