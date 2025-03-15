خبير لوائح يكشف لمصراوي قانونية لجوء الأهلي إلى اللجنة الأولمبية

كتب - يوسف محمد:

علق خبير اللوائح عامر العمايرة، على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد النادي الأهلي، مشيرا إلى الموقف القانوني من شكوى المارد الأحمر رابطة الأندية واتحاد الكرة إلى اللجنة الأولمبية.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد بند في لوائح رابطة الأندية المصرية المحترفة، يسمح للأندية بتقديم التظلمات والشكاوى، في لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، سوى بموافقة الطرفين".

وأضاف: "قيام الأهلي باللجوء إلى اللجنة الأولمبية، أصبح قانوني بعد موافقة رابطة الأندية المصرية المحترفة، على لجوء المارد الأحمر إلى اللجنة، من خلال بيانها والذي أعلنت خلاله انتظار بت اللجنة في شكوى الأهلي، وهو ما يسمى "مشاركة التحكيم".

وتابع: "موافق الطرفين الأهلي ورابطة الأندية، اللذان يعتبران طرفي النزاع في هذه الأزمة، منح لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، الشرعية في البدء في مباشرة التحقيقات الخاصة بهذا الأمر، في موعد أقصاه 30 يوما".

وواصل: "عند صدور قرار لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، لا بد أن يقوم طرفي النزاع الأهلي ورابطة الأندية، بالتوقيع على محضر اللجنة الخاص بالقرار، في هذه الحالة يصبح القرار نهائي ولا يمكن عرضه على أي لجنة أخرى".

واختتم العمايرة تصريحاته: "في حال رفض أي من الطرفين للقرار الذي سيتم إصداره من قبل لجنة فض المنازعات، سيكون عليه اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم، نادي الزمالك في الوقت الحالي، ليس طرف في الأزمة".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت اليوم السبت، قرارا باعتبار الأهلي مهزوما في مباراة القمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بالإضافة إلى خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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